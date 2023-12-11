Güler'den Almanya'ya Eurofighter Tepkisi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağının tedarik sürecine ilişkin konuştu.



Güler, Almanya'nın bu konudaki tavrını eleştirdi.

"Hem İspanya hem İngiltere, özellikle herhangi bir problem yok zaten böyle olması lazım. Bir müttefikin, öbür müttefike böyle bir şeyi vermiyorum diyebilmesinin açıklaması yok aslında. Onlar da çok zor durumdalar ama inşallah ilgili müttefiklerimiz de bunları bu konuda bir noktaya getirir diye düşünüyoruz."

Bakan Güler, S-400 Hava Savunma Sistemiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi.

"S-400 savunma silahını, yani bize birisi taarruz etti de biz onu kullanmadık mı? Savunmamızı kullanmamız gerektiği anda, nelerin geldiğini görünce, S-400 veya başka birisi savunma sistemlerimizin de ne yapacağını o zaman görecekler."

Milli Savunma Bakanı Güler, ABD ile devam eden F-16 görüşmelerinin için de “süreçte herhangi bir problem gözükmüyor. Her şey yoluna giriyor diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.