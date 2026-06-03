Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme: Yakalandı!

Dosyanın kilit ismi olan ve uzun süredir firari olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında geçtiğimiz aylarda çıkarılan uluslararası kırmızı bülten kararı sonuç verdi. ABD güvenlik makamlarınca düzenlenen operasyonla kıskıvrak gözaltına alınan Altaş'ın, yürütülen yoğun diplomatik temaslar neticesinde resmi olarak Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

21 NİSAN 2026'DA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Konunun perde arkasına ve adli sürecin detaylarına ilişkin en yetkili ağızdan resmi açıklama geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 21 Nisan 2026 tarihinde hakkında küresel çapta kırmızı bülten kararı çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş'ın yakalanma sürecini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Çiftçi; Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol Daire Başkanlığı başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin istihbarat ve güvenlik birimleriyle aylardır yürüttükleri son derece çok katmanlı, gizli ve titiz bir uluslararası işbirliği neticesinde operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN TÜM MEKANİZMALAR DEVREDE"

Şüphelinin okyanus ötesinde gözaltına alınmasının ardından Ankara-Washington hattında adli evrak trafiğinin hızlandığını belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletin kararlılığını vurgulayarak şu resmi deklarasyonda bulunmuştu:

Gerekli tüm istihbari ve hukuki altyapı hazırlanarak firari şüphelinin ülkemize iade süreci bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda derhal başlatılmıştır. Yıllardır karanlıkta kalan bu olayın aydınlatılması ve şüphelinin Türk adaleti önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar en üst düzeyde devreye sokulmuştur. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın adalet duygusunu zedeleyen hiçbir firarinin dünyanın neresine giderse gitsin cezasız kalmayacağını bir kez daha ilan ediyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Adalet Bakanlığı ve Interpol yetkililerinden alınan son dakika lojistik bilgilerine göre, ABD makamlarıyla yürütülen resmi iade protokollerinde son aşamaya gelindi. Gülistan Doku cinayeti ve kaybolma dosyasının tüm düğümlerini çözecek isim olan Umut Altaş, önümüzdeki günlerde özel bir polis ekibi eşliğinde uçakla Türkiye'ye getirilecek. İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerince teslim alınacak olan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında doğrudan sorgulanacağı adli birimlere ve mahkemeye sevk edilecek.