Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi: Eski vali Tuncay Sonel'e yeni soruşturma!

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında olaya intihar süsü vererek devletin imkanlarını bu doğrultuda kullandığı ve böylelikle kamu zararı oluşmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan 6 yıl sonra başlatılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında, eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ancak yürütülen tüm çalışmalara rağmen, Gülistan Doku'nun cansız bedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Cinayet soruşturması derinleşirken, İçişleri Bakanlığı da devreye girerek söz konusu "kamu zararı" iddialarına yönelik idari bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda bakanlık müfettişleri tarafından ayrıntılı bir rapor hazırlanması bekleniyor. Eski valinin kamuyu zarara uğrattığı bu raporla kesinleştiği takdirde, hakkında yasal işlem başlatılarak dava açılacağı öğrenildi. Ayrıca, eski vali Tuncay Sonel'in kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması durumunda, oluşan tüm maddi zararın kendisinden tahsil edileceği belirtildi.