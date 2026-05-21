Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi: Eski vali Tuncay Sonel'e yeni soruşturma!

Tunceli’de Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel hakkında, görev yaptığı döneme ilişkin “kamu zararı" iddiaları nedeniyle idari soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi: Eski vali Tuncay Sonel'e yeni soruşturma!
Yayınlanma: Güncellenme:

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sırasında olaya intihar süsü vererek devletin imkanlarını bu doğrultuda kullandığı ve böylelikle kamu zararı oluşmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaydan 6 yıl sonra başlatılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında, eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında yer aldığı 12 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Ancak yürütülen tüm çalışmalara rağmen, Gülistan Doku'nun cansız bedenine ilişkin şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Cinayet soruşturması derinleşirken, İçişleri Bakanlığı da devreye girerek söz konusu "kamu zararı" iddialarına yönelik idari bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda bakanlık müfettişleri tarafından ayrıntılı bir rapor hazırlanması bekleniyor. Eski valinin kamuyu zarara uğrattığı bu raporla kesinleştiği takdirde, hakkında yasal işlem başlatılarak dava açılacağı öğrenildi. Ayrıca, eski vali Tuncay Sonel'in kamuyu zarara uğratmaktan ceza alması durumunda, oluşan tüm maddi zararın kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

DSÖ'den korkutan 2026 alarmı! Aşısı ve tedavisi olmayan yeni Ebola türü sınırları aştıDSÖ'den korkutan 2026 alarmı! Aşısı ve tedavisi olmayan yeni Ebola türü sınırları aştıDünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 3 özel uçak gönderildiDışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu açıklaması: 3 özel uçak gönderildiGündem
Gülistan Doku sorşturma
Günün Manşetleri
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
15-18 Yaş grubu için infaz düzenlemesi değişiyor
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"