Gülistan Doku dosyası.. Umut Altaş’tan kan donduran iddia: Cesedi valiliğe götürüldü, plan yapıldı

Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ortaya çıkan ses kayıtlarında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Sabah gazetesinin haberine göre Altaş, Gülistan Doku’nun cansız bedeninin valiliğe götürüldüğünü ve burada plan yapıldığını söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gülistan Doku dosyası.. Umut Altaş’tan kan donduran iddia: Cesedi valiliğe götürüldü, plan yapıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, 22 Mayıs 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güvenlik makamları tarafından gözaltına alınmıştı.

Altaş'ın gözaltına alınmasının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Sabah gazetesine konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, şu ifadeleri kullandı:

“Umut Altaş, Türkiye'ye gelmek ve bildiklerini anlatmak istiyor. Karakol ve mahkemede dönmek istediğini söylerse Türkiye'ye iadesi daha kısa sürede gerçekleşecek.”

“HER ŞEYİN KANITI ELİMDE”

Firari şüpheli Umut Altaş’ın eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu belirtilen ses kayıtları da ortaya çıktı.

Kayıtlarda Altaş’ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Her şeyin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla avucunuza bırakacağım. Bu olay, kusursuz şekilde çözülecek. Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak.”

“CESEDİ VALİLİĞE GÖTÜRÜLDÜ”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Altaş’ın telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Gülistan'ın cansız bedeni, koruma Şükrü Eroğlu tarafından gri araçla olay yerinde alındıktan sonra valiliğe götürüldü. Vali Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu cansız bedenin başında birlikte plan yaptılar. Orada saatlerce kaldık. Vali bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için beni 4-5 saat tehdit etti.”

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in de valilik iddiasıyla ilgili “Böyle bir bilgi var, doğrudur” dediği aktarıldı.

Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?Ekonomi
Gülistan Doku
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!
İsrailli kurye tutuklu yargılanacak
“Bugün İran’a söylenen sözler yarın Türkiye’ye yönelecektir”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında son durum! 24 Mayıs 2026 gram, çeyrek ve yarım altın bugün kaç TL oldu?
Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı! Meteoroloji’den son dakika bayram uyarısı!
Akaryakıtta son durum! 24 Mayıs 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün kaç TL oldu? Akaryakıtta son durum! 24 Mayıs 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları bugün kaç TL oldu?
Sabah yataklarından fırladılar! Sabah yataklarından fırladılar!
Son Dakika: CHP Genel Merkezi önünde tekmeli yumruklu kavga! Tahliye başladı Son Dakika: CHP Genel Merkezi önünde tekmeli yumruklu kavga! Tahliye başladı