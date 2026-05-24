Gülistan Doku dosyası.. Umut Altaş’tan kan donduran iddia: Cesedi valiliğe götürüldü, plan yapıldı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyasında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, 22 Mayıs 2026 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güvenlik makamları tarafından gözaltına alınmıştı.

Altaş'ın gözaltına alınmasının ardından yeni iddialar gündeme geldi.

Sabah gazetesine konuşan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, şu ifadeleri kullandı:

“Umut Altaş, Türkiye'ye gelmek ve bildiklerini anlatmak istiyor. Karakol ve mahkemede dönmek istediğini söylerse Türkiye'ye iadesi daha kısa sürede gerçekleşecek.”

“HER ŞEYİN KANITI ELİMDE”

Firari şüpheli Umut Altaş’ın eski patronuyla yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu belirtilen ses kayıtları da ortaya çıktı.

Kayıtlarda Altaş’ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşmasını istiyorum. Her şeyin kanıtı elimde. Katili kanıtıyla avucunuza bırakacağım. Bu olay, kusursuz şekilde çözülecek. Cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak.”

“CESEDİ VALİLİĞE GÖTÜRÜLDÜ”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Altaş’ın telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Gülistan'ın cansız bedeni, koruma Şükrü Eroğlu tarafından gri araçla olay yerinde alındıktan sonra valiliğe götürüldü. Vali Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu cansız bedenin başında birlikte plan yaptılar. Orada saatlerce kaldık. Vali bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için beni 4-5 saat tehdit etti.”

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in de valilik iddiasıyla ilgili “Böyle bir bilgi var, doğrudur” dediği aktarıldı.