Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf: Sır perdesi kalkıyor!

ABD'de tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın Pennsylvania'da FBI ajanları tarafından alınan resmi ifadesi gün yüzüne çıktı. Altaş, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde tabancayla vurularak öldürüldüğünü, cesedi birlikte bagaja koyduklarını ve Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini öne sürdü. İtirafın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Pertek yolunda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla geniş çaplı kazı ve arama harekatı başlattı.

FBI SORGUSUNDA CİNAYETİ ADIM ADIM ANLATTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli yardımlaşma talebiyle ABD'ye gönderdiği 109 soruluk sorgu metninde Altaş, 5 Ocak 2020 gününü tüm detaylarıyla anlattı:

Gülistan Doku ile köprü kenarında buluştuklarını ve Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW marka aracın arka koltuğuna bindiğini söyledi.

Araç içerisinde "Beni neden takip ediyorsunuz, rahat bırakın" diyerek tartışma ve çığlık seslerinin yükseldiğini ifade etti.

Sürücü koltuğundaki Mustafa Türkay Sonel'in torpido gözünden siyah renkli tabancayı çıkarıp arka koltuktaki Doku'ya ateş ederek olay yerinde öldürdüğünü iddia etti.

"BABAM BU İŞİ HALLEDECEK DEDİ VE CESEDİ BAGAJA KOYDUK"

Cinayet anının ardından yaşanan vahim süreci anlatan firari şüpheli Altaş, tehdit edildiğini ileri sürdü:

Cinayete engel olamadığını savunan Altaş, Sonel'in talimatıyla Doku'nun cansız bedenini birlikte otomobilin bagajına taşıdıklarını itiraf etti.

Olay sonrası dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun telefonla arandığını belirten Altaş, Sonel'in kendisine "Sus, kimseye bahsetme, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dediğini öne sürdü.

Ertesi gün Sonel'in kendisini arayıp "Merak etme, hallettik" dediğini savunan Altaş, cesedin olay yerine 15-20 dakikalık mesafede bulunan Pertek yolu üzerindeki yeni yapılan yol kenarına gömülmüş olabileceğini bildirdi.

JAK TİMLERİ PERTEK YOLUNDA TEKNO-ARAMA BAŞLATTI

FBI tutanağının Adalet Bakanlığı üzerinden soruşturma savcılığına ulaşmasının ardından güvenlik birimleri kırmızı alarma geçti:

İçişleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Pertek güzergahına konuşlandırıldı.

Yeraltı radarları ve jeoradar görüntüleme cihazlarıyla yol güzergahı boyunca toprak tabakasında anormallik taraması başlatıldı.

Şüphelinin tarif ettiği 15 ila 30 dakikalık sürüş yarıçapındaki hafriyat ve eski yol yapım sahaları inceleme altına alındı.

SİLAH RUHSATI RÜŞVETİ VE "BACAĞINDA SİLAHLA GEZERDİ" İDDİASI

Soruşturmada tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman’ın bankacı eşi Burçin Kahraman’ın savcılık ifadeleri de dosyada yer aldı:

Doku'nun kaybolduğu dakikalarda köprüden geçip eski valinin eşi Handan Sonel ile telefonda konuşan Burçin Kahraman, görüşmenin 'dedikodu' amaçlı olduğunu savundu.

Kahraman ifadesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kentte usulsüz silah ruhsatları vererek 2 bin TL'lik yasal harç yerine vatandaşlardan ve müteahhitlerden 27 bin TL gibi astronomik rüşvetler topladığını iddia etti.

Yerel müteahhit E.Ç.'nin kendisine, "Abla, Türkay Sonel'in belinde ve bacağında birkaç silahla gezdiğini Tunceli'de herkes bilir, fotoğrafları bile var" dediğini aktardı.