Gülistan Doku dosyasında kan donduran ses kaydı! "Hem ben hem babam ilişki yaşadık" iddiası

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında kan donduran yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku dosyasında kan donduran ses kaydı! "Hem ben hem babam ilişki yaşadık" iddiası
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Soruşturma kapsamında aranan ve ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş ile eski patronu Rüstem Keskin arasında geçen görüşmeye dair JASAT (Tunceli Jandarma Suç Araştırma Timi) bilgilendirme ses kaydına ulaşıldı. Rüstem Keskin'in Umut Altaş ile yaptığı telefon görüşmesine dayandırdığı anlatımlarda şok edici iddialar yer aldı.

"HEM BEN HEM BABAM GÜLİSTAN'LA İLİŞKİ YAŞADIK" İDDİASI

Tv100'ün haberine göre, ses kaydındaki bilgilendirmede Rüstem Keskin, ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın kendisine aktardığı iddiaları sıraladı. Keskin'in iddiasına göre Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine "Hem kendisinin hem de babası Tuncay Sonel’in Gülistan Doku ile ilişki yaşadığını" söylediğini ileri sürdü.

Altaş'ın anlatımlarına göre Türkay Sonel'in, Gülistan Doku'nun servis yaptığı Emirgan Kafe'ye sık sık gittiği ve Doku için "Benim görüştüğüm/takıldığım kız" ifadesini kullandığı öne sürüldü. Altaş, daha önce savcılığa Gülistan Doku'yu hiç görmediğini söylese de bu görüşmede beyanını değiştirerek Doku'yu Tunceli'deki kafede bir kez gördüğünü aktardı.

"ARABADA KANA BENZER BİR KOKU VARDI, PANİK HALİNDE GELDİ"

Umut Altaş'ın olay gününe ilişkin iddiasına yer verilen ses kaydında, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 16.00-17.00 sıralarında Türkay Sonel'in kendisini Atatürk Mahallesi’ndeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası önünde araçtan indirdiği ifade edildi.

Sonel'in “Yarım saate döneceğim” diyerek ayrıldığı, yaklaşık bir saat sonra panik hâlinde ve hızlı biçimde BMW marka araçla geri gelerek Altaş'a "Hemen arabaya bin" dediği öne sürüldü. Araçta kana benzettiği bir koku bulunduğunu aktaran Altaş'ın çok fazla soru sorması üzerine, Türkay Sonel'in kendisini Sarısaltuk Viyadüğü’ne araçla yaklaşık 3-5 dakikalık mesafede indirip dolmuşla eve gitmesini istediği iddia edildi.

KANLI VE KESİK BAŞ VİDEOSU İLE "FETÖ" İDDİASI

Rüstem Keskin'in aktardığı bilgilere göre Umut Altaş, ABD'de bulunduğu dönemde de Türkay Sonel ile iletişimini sürdürdü. Altaş, yaklaşık bir yıl önce Türkay Sonel'in kendisine kanlı ve başı kesilmiş bir ceset videosu gönderdiğini iddia etti.

Görüşmede Altaş’ın Türkay Sonel’i Amerika’ya davet ettiği, Sonel’in ise gelmesi hâlinde kendisine “FETÖ’cü” denileceğini söylediği, ayrıca babasının FETÖ ile bağlantısı bulunup bulunmadığını sorduğu ileri sürüldü.

"İKİNCİ EL BEYANLAR" OLAĞAN DIŞI AYRINTILARI ORTAYA KOYDU

Rüstem Keskin, JASAT'a yaptığı bilgilendirmede Umut Altaş'ın görüşme sırasında geçmiş olayları hatırladığını, sorulara yanıt verdiğini ve genel ruh halinin normal göründüğünü ifade etti. Öte yandan ses kaydında yer alan anlatımların, Rüstem Keskin'in Umut Altaş'tan duyduğunu söylediği ikinci el beyanlar olduğu kaydedildi.

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