Gülistan Doku dosyasında sıcak gelişme! Tunceli'de 4 saatlik kritik sorgu

Dosya kapsamında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklu bulunan eski erkek arkadaş Zeinal Abarakov, bulunduğu cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Abarakov'un ek ifadesi Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından bizzat alındı.

ERZİNCAN CEZAEVİ'NDEN TUNCELİ'YE NAKLEDİLDİ: SORGUSU 4 SAAT SÜRDÜ

5'inci dalga operasyonları ve peş peşe gelen tutuklamalarla derinleştirilen Gülistan Doku dosyasında kilit isimlerden biri olan Zeinal Abarakov, tutuklu kaldığı Erzincan Cezaevi'nden yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde Tunceli'ye sevk edildi.

Öğleden sonra Tunceli Adliyesi'ne sokulan şüphelinin savcılık makamındaki sorgulama ve ifade alma işlemleri yaklaşık 4 saat boyunca kesintisiz sürdü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu koordinesinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Abarakov, adliye çevresinde konuşlandırılan polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik çemberi altında binadan çıkarıldı. Şüpheli, adli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'ne nakledildi.