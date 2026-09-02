Gülistan Doku dosyasında sıcak gelişme! Tunceli'de 4 saatlik kritik sorgu

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak saatler yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku dosyasında sıcak gelişme! Tunceli'de 4 saatlik kritik sorgu
Yayınlanma:

Dosya kapsamında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçlamasıyla tutuklu bulunan eski erkek arkadaş Zeinal Abarakov, bulunduğu cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne getirildi. Abarakov'un ek ifadesi Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından bizzat alındı.

ERZİNCAN CEZAEVİ'NDEN TUNCELİ'YE NAKLEDİLDİ: SORGUSU 4 SAAT SÜRDÜ

5'inci dalga operasyonları ve peş peşe gelen tutuklamalarla derinleştirilen Gülistan Doku dosyasında kilit isimlerden biri olan Zeinal Abarakov, tutuklu kaldığı Erzincan Cezaevi'nden yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde Tunceli'ye sevk edildi.

Öğleden sonra Tunceli Adliyesi'ne sokulan şüphelinin savcılık makamındaki sorgulama ve ifade alma işlemleri yaklaşık 4 saat boyunca kesintisiz sürdü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu koordinesinde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Abarakov, adliye çevresinde konuşlandırılan polis ve jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik çemberi altında binadan çıkarıldı. Şüpheli, adli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yeniden tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'ne nakledildi.

AK Parti MKYK üyesi İsmet Zeynep Çiftçi 44 yaşında hayatını kaybettiAK Parti MKYK üyesi İsmet Zeynep Çiftçi 44 yaşında hayatını kaybettiSiyaset
Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!Yurt
Gülistan Doku soruşturma
Günün Manşetleri
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama
Arif Kocabıyık tutuklandı!
İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon!
Çok Okunanlar
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde
Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı