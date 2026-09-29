Gülistan Doku dosyasında şok ayrıntı: Tutuklanan albayın eşinden tatili itirafı!

Soruşturma kapsamında tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'ın ifadeleri, eski Vali Tuncay Sonel ile yapılan Japonya tatilini ve otelden ayrılırken teslim alınan şüpheli iki büyük bavulu gözler önüne serdi.

JAPONYA TATİLİ VE DİKKAT ÇEKEN BAVUL DETAYI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren tutuklu jandarma komutanı Albay Ali Kahraman'ın eşi Burçin Kahraman, 2024 yılında kızı, eski Vali Tuncay Sonel ve kızıyla birlikte Japonya'ya gittiklerini anlattı. Tatilin detaylarını paylaşan Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da görev yaptığı sırada Tuncay Sonel ile bir araya geldiğini, kendisinin Japonya seyahatinden bahsetmesi üzerine Sonel'in de kızıyla gitmek istediğini belirttiğini söyledi. Programların kesişmesiyle Güney Kore'de buluşarak Japonya'ya geçtiklerini ifade etti.

Kendilerini rehberin karşıladığını, Vali Tuncay Sonel ile kızını ise adını hatırlamadığı Ordulu bir iş adamının karşıladığını belirtti. Aynı otelde kaldıklarını ve kendi otel ödemesini yaptığını vurguladı.

Otelden ayrıldıkları sırada Tuncay Sonel ve kızı tarafından iki büyük bavul alındığını gördüğünü belirten Kahraman, bu bavullara ilişkin ödemenin de yine aynı Ordulu iş adamı tarafından yapıldığını fark ettiğini dile getirdi. Bu durumun kendisini rahatsız ettiğini ve tatilin ardından Sonel ailesiyle irtibatını minimuma indirdiğini söyledi.

AVUKATTAN DİPLOMATİK PASAPORT VURGUSU

Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, ortaya çıkan iki büyük bavul detayına dikkat çekerek, "İki büyük bavul içinde ne vardı veya ne taşınmak üzere Sonellere verildi? Bu kişilerin diplomatik pasaport sahibi olmaları nedeniyle bu sorunun cevabının titizlikle araştırılması gerekir" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.