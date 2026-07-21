Gülistan Doku dosyasında şok gelişme! Cansız bedeninin gömüldüğü veya yok edildiği tespit edildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin çok kritik bir yazılı açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku dosyasında şok gelişme! Cansız bedeninin gömüldüğü veya yok edildiği tespit edildi
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Başsavcılık, yürütülen soruşturmada önemli delillere ve aşamaya ulaşıldığını bildirirken, Doku'nun cansız bedenine ilişkin dehşete düşüren tespitleri paylaştı.

KORUCULAR TARAFINDAN ORGANİZE ŞEKİLDE GÖMÜLDÜĞÜ VEYA YOK EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; soruşturma dosyasında yer alan tanık, gizli tanık ve bilgi sahibi ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile tüm bilgi ve belgelerin detaylıca değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı güvenlik korucuları tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü ya da yok edildiğine yönelik önemli tespit ve delillere ulaşıldığı kaydedildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: İKİSİ KORUCU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda adli makamlar düğmeye bastı. Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen, ikisi güvenlik korucusu olmak üzere toplam 5 şüpheliye yönelik 21 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerinin ardından hedefteki 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: "SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

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