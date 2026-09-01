Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30'a çıktı! 5. dalga operasyonunda yeni karar

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklanırken, adliyedeki 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma genelinde toplam tutuklu sayısı 30'a ulaştı.

OPERASYONUN İKİNCİ GÜNÜNDE YENİ TUTUKLAMA KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in emniyet ve jandarma iş birliğiyle yürütüldüğünü duyurduğu 5'inci dalga operasyonunda adli süreç şu şekilde ilerledi:

İlk Gün: Adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ve V.İ. hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

İkinci Gün: Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 7 şüpheliden 1'i daha tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Süren İşlemler: Adliyedeki diğer 6 şüphelinin ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 30 OLDU

Daha önceki 4 operasyon dalgasında dönemin idari ve mülki amirleri ile kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. 5'inci dalga operasyonundaki son 2 tutuklamayla birlikte dosyada tutuklu bulunan şüpheli sayısı 30'a yükselirken, genişletilen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.