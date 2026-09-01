Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30'a çıktı! 5. dalga operasyonunda yeni karar

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen 5'inci dalga operasyonunda yeni tutuklama kararları geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 30'a çıktı! 5. dalga operasyonunda yeni karar
Yayınlanma:

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklanırken, adliyedeki 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma genelinde toplam tutuklu sayısı 30'a ulaştı.

OPERASYONUN İKİNCİ GÜNÜNDE YENİ TUTUKLAMA KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in emniyet ve jandarma iş birliğiyle yürütüldüğünü duyurduğu 5'inci dalga operasyonunda adli süreç şu şekilde ilerledi:

İlk Gün: Adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ve V.İ. hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
İkinci Gün: Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 7 şüpheliden 1'i daha tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Süren İşlemler: Adliyedeki diğer 6 şüphelinin ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 30 OLDU

Daha önceki 4 operasyon dalgasında dönemin idari ve mülki amirleri ile kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. 5'inci dalga operasyonundaki son 2 tutuklamayla birlikte dosyada tutuklu bulunan şüpheli sayısı 30'a yükselirken, genişletilen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak?Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı! 2 Eylül Çarşamba günü yağmur nereyi vuracak?Yurt
Gülistan Doku
Günün Manşetleri
İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon!
Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu!
O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı
Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı
YouTuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Mekke Anlaşması kapsamında ortak açıklama
Batan gemide hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Yeşil Vatan'ı yakanlara ağır ceza!
Çok Okunanlar
Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne ka Altın yeni aya rekor seviyelerle girdi! : 1 Eylül 2026 gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altını ne ka
Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları
SGK uzmanından net tarih! SGK uzmanından net tarih!
O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı O bölgelerde gök gürültülü sağanak alarmı
8 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 300 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar