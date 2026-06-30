Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! Firari şüpheli ABD mahkemesinde hakim karşısında
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının kırmızı bültenle aranan firari şüphelisi Umut Altaş, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı.
Pennsylvania eyaletindeki ICE gözetim merkezinde tutulan Umut Altaş, göçmenlik mahkemesindeki duruşmaya çevrim içi olarak bağlandı. 22 Mayıs'ta New York'ta gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye yeni görevlendirilen avukatıyla birlikte katıldı.
Duruşmada söz alan savunma avukatı, davaya henüz yeni dahil olduğunu ve dosyadaki önceki hukuki işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını beyan etti. Göçmenlik hakimi, savunma tarafının dosyayı ayrıntılı bir biçimde inceleyebilmesi ve gerekli hukuki başvuruları hazırlayabilmesi amacıyla bu talebi kabul ederek ek süre tanıdı.
Hakimin, bir sonraki duruşma öncesi dosyayı detaylıca inceleme isteği doğrultusunda takvim belirlendi. Düzeltilmiş başvurular ve mahkemeye sunulacak diğer hukuki evrakların en geç 17 Temmuz mesai bitimine kadar teslim edilmesi kararlaştırılırken, davanın yeni duruşma tarihi 21 Temmuz olarak güncellendi.
ICE gözetim merkezinden bağlanan Altaş, yasal süreç boyunca herhangi bir sözlü beyanda bulunmadı. Duruşma esnasındaki rahat tavırları dikkat çeken şüphelinin tüm işlemleri doğrudan avukatı tarafından yürütüldü. Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, savunma avukatı tercüman hizmetinden feragat ettiğini ve oturumun ardından müvekkiline süreç hakkında bizzat bilgi vereceğini mahkeme heyetine iletti.
ORTAK OPERASYONLA YAKALANMIŞTI
ABD'ye 2022 yılında kaçak yollarla giriş yaptığı saptanan Umut Altaş, Türkiye'nin resmi iade talebi doğrultusunda başlatılan süreç kapsamında yakalanmıştı.
ABD Polis Teşkilatı (USMS), Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucunda, 22 Mayıs'ta New York'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Göçmenlik mahkemesinde çıkacak kararlar, şüphelinin ABD'deki mevcut hukuki durumunu belirlemenin yanı sıra, Türkiye'ye iade sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da doğrudan belirleyici olacak ve bu süreç yakından takip edilecek.
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA NELER OLMUŞTU?
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolmuştu.
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Soruşturmanın firari şüphelisi konumundaki Umut Altaş'ın yakalanması için ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.