Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! Firari şüpheli ABD mahkemesinde hakim karşısında

Duruşmada söz alan savunma avukatı, davaya henüz yeni dahil olduğunu ve dosyadaki önceki hukuki işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını beyan etti. Göçmenlik hakimi, savunma tarafının dosyayı ayrıntılı bir biçimde inceleyebilmesi ve gerekli hukuki başvuruları hazırlayabilmesi amacıyla bu talebi kabul ederek ek süre tanıdı.