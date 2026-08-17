Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı! "Karanlık ilişkiler ağı"

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada hazırlanan mahkemeye sevk yazısının detayları ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı! "Karanlık ilişkiler ağı"
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Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı dosyada, olayın basit bir kayıp vakası değil, organize bir yapı tarafından işlendiği ve delillerin kamu gücü kullanılarak karartıldığı kaydedildi.

"KAMU GÜCÜNÜ ARAÇ KILAN KARANLIK BİR İLİŞKİ AĞI"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında, şüphelilerin dijital materyalleri, telefon yazışmaları ve talimat zincirleri üzerinde yapılan teknik incelemelerin sonuçlarına dikkat çekildi. Yazıda yer alan kritik tespitler şu şekilde aktarıldı:

"Şüpheli Tuncay Sonel'in şüpheli Gökhan Ertok'a yönelik mesajlaşma ve talimat içerikleri incelendiğinde; hukuka ve kanuna mutlak aykırılık teşkil eden, kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurdukları değerlendirilmiştir."

"BASİT BİR KAYIP DEĞİL, ORGANİZE BİR YAPI İÇERİSİNDE İŞLENDİ"

Savcılık, elde edilen delil ve verilerin cinayet ve delil karartma sürecinin organize bir organizasyon dahilinde yürütüldüğünü ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer deliller olayın basit bir kayıp vaka şüphesinden öte olduğu sonucunu doğurmuştur. Tüm bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur."

28 KİŞİ TUTUKLANDI: CİNAYET VE DELİL KARARTMA SUÇLAMASI

Genişletilen soruşturma kapsamında; eski Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisleri, sağlık çalışanları ve dijital verileri silmekle suçlanan bilişim ekiplerinin de aralarında yer aldığı 28 kişi "kasten öldürme", "suç delillerini karartma/yok etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "bilişim sistemindeki verileri bozma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyadaki çok yönlü adli tahkikat sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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