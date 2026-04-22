Gülistan Doku soruşturması: Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı

Bakan Çiftçi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının Tunceli'de yürüttüğü koordinasyon toplantılarına dikkat çekti. Soruşturmanın selameti açısından mülki idare ve emniyet boyutunda derinlemesine bir inceleme başlatıldığını belirten Çiftçi, görevlendirilen 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 2 Polis Başmüfettişinin dönemin yetkililerine dair ihmal iddialarını titizlikle mercek altına aldığını ifade etti. Bakan, mülki ve adli merciler arasındaki eş güdümün somut gerçeğe ulaşma noktasında hayati önem taşıdığını belirtti.

GERÇEK TÜM YÖNLERİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK

Jandarma Genel Komutanlığı'nın teknik ve lojistik imkanlarıyla arama çalışmalarına sunduğu desteğin kesintisiz süreceğini belirten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyuna şeffaflık ve hesap verilebilirlik mesajı verdi. Hiçbir iddianın karşılıksız bırakılmayacağını ve olası ihmallerin göz ardı edilmeden gerçeğin tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılacağını kaydeden Çiftçi, idari sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini vurguladı. Bakan, devletin tüm kapasitesinin bu dosyadaki karanlık noktaları aydınlatmak için kullanılacağını ifade ederek adaletin yerini bulacağı konusundaki iradeyi yineledi.