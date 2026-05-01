Gülistan Doku soruşturması: Bakanlık müfettişlerinin raporları tamamlandı

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan raporların, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği öğrenildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Doku’ya ilişkin dosya, 2024 yılında göreve başlayan Başsavcı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bünyesinde özel ekip kuruldu.

Dosya kapsamında, kaybolma öncesi ve sonrasına ait tüm KGYS ve PTS kayıtları incelendi. 67’si ana arter olmak üzere toplam 70 kamera ve yaklaşık 700 saatlik görüntü dosyaya dahil edildi. Görüntülerde, Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluştuğu kafeye geliş ve çıkış anları ile öğretmenine gidiş süreci detaylı şekilde analiz edildi.

Soruşturma sürecinde dosya ‘kayıp’ statüsünden çıkarılarak cinayet şüphesi kapsamında ele alındı. 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Şüphelilerden, dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Erdoğan Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Aralarında Zeinal Abarakov, ailesi ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda isim ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müfettiş incelemeleri kapsamında, dönemin kamu görevlileri hakkında ihmal iddiaları da araştırıldı. Hem emniyet hem de sağlık kayıtlarına ilişkin yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan kapsamlı raporların savcılığa sunulduğu belirtildi.

Soruşturma, çok yönlü olarak sürdürülüyor.