Gülistan Doku soruşturması: Eski Başhekim gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni gözaltı ve adli süreçler yaşanıyor. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

ESKİ BAŞHEKİM BURSA'DA YAKALANDI

Sağlık Bakanlığı'nın, Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki dijital kayıtların silindiği iddiaları üzerine başlattığı idari soruşturmanın ardından adli makamlar harekete geçti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında bugün ifadeleri alınan diğer şüpheliler hakkında da mahkemeye sevk kararları verildi. Savcılık, ifadeleri tamamlanan;

Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer isimli şahısları tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Dosyanın bir diğer şüphelisi olan Uğurcan Açıkgöz için ise savcılık makamı, belirlenen yerlere başvurmak ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

