Gülistan Doku soruşturması: Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, aralarında genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 8 kişi daha tutuklandı.
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yeniden açılan ve yeni deliller ışığında cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüpheleri üzerine yoğunlaşan soruşturmada adli süreç hız kazandı.
Cinayet şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonrasında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'İ tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ESKİ SEVGİLİYE "DELİL KARARTMA" SUÇLAMASI
Bu sabah Tunceli Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, aralarında genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 5 şüphelinin "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'ya karşı "yağma" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan kritik isimler cezaevine sevk edilmişti.
Gülistan Doku'ya ait SIM kartını kullandığı saptanan eski polis Gökhan Ertok, "delilleri yok etme" suçundan tutuklanırken; daraltılmış baz istasyonu çalışmaları sonucunda genç kızla son teması kurduğu belirlenen o dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Dün de Tunceli Adliyesi'ne getirilerek ifadeleri alınan Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven ve Cemile Yücer çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Yedi ilde yürütülen operasyonlar kapsamında, iddiaların odağındaki dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil olmak üzere birçok isim gözaltına alınmıştı.
Soruşturma dosyasında adı geçen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını üstlenen Şükrü E.'nin savcılıktaki sorgu işlemleri halen sürüyor.