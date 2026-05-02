Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonelve oğlunun da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Nisan’dan itibaren 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SONEL’İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken Tuncay Sonel’in ifadesi de ortaya çıktı. Sonel, ifadesinde tüm iddiaları reddederek şunları söyledi:

"Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. SİM kart verileri silinsin diye bir talimatım yok. Kamera kaydı silinsin diye bir talimatım da olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası çirkin bir iftira."

SIM KARTI NEDEN ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLMEDİ?

Tuncay Sonel, Gülistan Doku’nun SIM kartını Ankara’ya gönderme talimatı verdiğini kabul etti. Sonel, SIM kartı koruması aracılığıyla Ankara’daki eski polis Gökhan Ertok’a gönderdiğini ifade etti.

SIM kartın neden adli makamlara teslim edilmediği sorusuna Sonel, "Tamamen insani bir refleksle, hızlı bir şekilde bulunmasını istediğim için yaptım" yanıtını verdi. Ayrıca Tunceli Başsavcısı ile görüştüğünü ve bilgi verdiğini düşündüğünü söyledi.

GİZLİ TANIK İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki gizli tanık ifadesinde, Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın Gülistan Doku’ya tecavüz edip öldürdüğü öne sürüldü. Ancak yapılan kazı çalışmalarında cesede ulaşılamadı.

Tuncay Sonel, rapor doğrultusunda iki farklı noktada korumalarına keşif yaptırdığını belirtti ancak bu durumun adli makamlara neden bildirilmediğini açıklayamadı. Oğlunun Gülistan Doku’yu tanımadığını savunan Sonel, "İftiradır, oğlumun silahı yoktur. Ne kendi silahı vardı ne de korumalardan silah alırdı" dedi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku’nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı. Bu örneklerin, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı araçta elde edilen bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi.