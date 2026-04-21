Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetki gereği Erzurum’a gönderilen fezlekede, soruşturmanın hukuki dayanağı şu ifadelerle belirtildi:

"Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu"

Bu çerçevede Erzurum’da gözaltına alınan ve 78 soruluk bir sorgu sürecinden geçen Sonel, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ VE SUÇLAMALAR

Savcılık sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Tuncay Sonel, nöbetçi sulh ceza hakimliğince şu suç başlıkları kapsamında tutuklandı:

"suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"

"bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme"

"kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme"

"resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek"

DOSYADAKİ TOPLAM TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Gülistan Doku soruşturmasında ulaşılan yeni deliller ve dijital veriler ışığında tutuklananların sayısı Sonel ile birlikte 12’ye ulaştı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veya tutuklanan isimler arasında kamu görevlileri ve aile üyeleri bulunuyor. Halihazırda cezaevinde bulunan diğer sanıklar şunlardır:

Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok, Çağdaş Özdemir, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer ve Şükrü Eroğlu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla açığa alınan ve ardından tutuklanan Tuncay Sonel’in görev yaptığı döneme ait dijital kayıtlar ve idari kararlar üzerindeki incelemeler devam ediyor. Soruşturmanın, "kasten öldürme" ve "suç delillerini gizleme" ekseninde derinleştiği kaydedildi.