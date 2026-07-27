Gülistan Doku soruşturması: Eski vali Tuncay Sonel ve iki polis 6 ayrı suçtan tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüpheliler hakkında yargı süreci yeni bir boyuta taşındı ve üç isim mevcut durumlarına ek olarak altı ayrı suçtan daha tutuklandı. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma; nitelikli yağma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma gibi ağır maddeler yer alıyor.