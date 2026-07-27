Gülistan Doku soruşturması: Eski vali Tuncay Sonel ve iki polis 6 ayrı suçtan tutuklandı
Erzurum Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile iki eski emniyet mensubu altı farklı suçlamayla tutuklandı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla daha önce ifadeleri alınan ve başka bir dosyadan ötürü halihazırda cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok’un Erzurum Adliyesi’ndeki ek ifade ile adli işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüpheliler hakkında yargı süreci yeni bir boyuta taşındı ve üç isim mevcut durumlarına ek olarak altı ayrı suçtan daha tutuklandı. Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma; nitelikli yağma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma gibi ağır maddeler yer alıyor.
Yargılama öncesinde sabah saat 10.15 sularında hareketli dakikalar yaşandı. Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde üç ayrı cezaevi aracıyla Erzurum Şehir Hastanesi’ne getirildi.
Burada standart sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından işlemlerin tamamlanması ve hakim karşısına çıkmaları için Erzurum Adliyesi’ne nakledildi.
Soruşturmanın arka planına bakıldığında, eski Vali Tuncay Sonel ile eski polis memuru Gökhan Ertok arasında yasa dışı teknik takip ve dijital verilere müdahale içerikli WhatsApp yazışmaları tespit edilmişti.
Bu yasa dışı faaliyetlerin finansal boyutu ise MASAK incelemeleriyle gün yüzüne çıktı. Rapora göre, söz konusu işlemler karşılığında koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun banka hesabı üzerinden Gökhan Ertok’a para transferleri yapıldığı resmi olarak belgelendi.
Sürece dair Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir açıklama yapıldı. Başsavcılık, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte hareket ettiğine dikkat çekti.
Başsavcılığın açıklamasında, tüm bu veriler ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluştuğu belirtildi.
Bu tespitlerin ardından soruşturmanın çapı genişletildi. Tunceli'de yürütülen dosya kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 şahsa yönelik bugün 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve bu isimlerden 18'inin yakalandığı kaydedildi.