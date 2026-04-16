Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığında yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler için adli süreç işlemeye devam ediyor.

7 İLDE CİNAYET ŞÜPHESİYLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri, cinayet şüphesi üzerine yakın zamanda kapsamlı bir yakalama çalışması başlattı. Belirlenen adreslere yönelik 7 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ TAMAMLANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan şahısların Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade süreçleri titizlikle yürütülüyor. Yapılan incelemeler ve sorgular kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. isimli 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığında gözaltında tutulmaya devam edilen diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.