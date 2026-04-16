Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden ifade işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığında yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler için adli süreç işlemeye devam ediyor.

7 İLDE CİNAYET ŞÜPHESİYLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen adli soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri, cinayet şüphesi üzerine yakın zamanda kapsamlı bir yakalama çalışması başlattı. Belirlenen adreslere yönelik 7 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİ TAMAMLANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan şahısların Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade süreçleri titizlikle yürütülüyor. Yapılan incelemeler ve sorgular kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. isimli 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığında gözaltında tutulmaya devam edilen diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Tunceli'de Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulunduTunceli'de Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulunduYurt
Adem Bona'lı 76ers NBA play-off'larında: Warriors bir üst tura yükseldiAdem Bona'lı 76ers NBA play-off'larında: Warriors bir üst tura yükseldiSpor
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
Fransız meclisinden İsrail eleştirisine 5 yıllık hapsi öngören yasa tasarısı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 can kaybı 13 yaralı
Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya
30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 16 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 16 Nisan Perşembe
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?