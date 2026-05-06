Gülistan Doku soruşturması: Kaybolduğu sabah o mesajı atmış

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün attığı son mesajın ortaya çıktığı belirtildi. Sabah Gazetesinin haberine göre Doku, 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13’te çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdi.

Mesajın içeriğinde, “Ben artık gelmeyeceğim” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.