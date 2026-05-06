Gülistan Doku soruşturması: Kaybolduğu sabah o mesajı atmış

Tunceli’de 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi. Doku’nun kaybolduğu gün attığı son mesaj ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gülistan Doku soruşturması: Kaybolduğu sabah o mesajı atmış
Yayınlanma: Güncellenme:

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün attığı son mesajın ortaya çıktığı belirtildi. Sabah Gazetesinin haberine göre Doku, 5 Ocak 2020 sabahı saat 08.13’te çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdi.

Mesajın içeriğinde, “Ben artık gelmeyeceğim” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Ankara’da dehşet! Baba ve oğul 57 yaşındaki komşularını demir çubukla döverek öldürdüAnkara’da dehşet! Baba ve oğul 57 yaşındaki komşularını demir çubukla döverek öldürdüYurt
Gülistan Doku
Günün Manşetleri
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
15 Ayda, 65 yaş üstü 145 işçi hayatını kaybetti
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği
önemli açıklamalar
Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı!
Hürmüz'de kritik eşik!
Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak! Meteoroloji’den 18 il için alarm: Yarın sağanak vuracak!
İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbullular dikkat: Yarın 19 ilçe karanlığa gömülecek!
6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi 6 Mayıs 2026 güncel çeyrek ve tam altın fiyatları: Piyasa hareketlendi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?