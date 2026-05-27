Gülistan Doku soruşturması: Korumanın kullandığı araç bulundu

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dönemin vali korumasının kullandığı ve belediyeye bağışlandığı belirlenen cip incelemeye alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, “delilleri yok etme, gizleme” suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun o dönem kullandığı araçla ilgili inceleme başlatıldı.

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler araca ulaştı. Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı ve daha sonra Nazımiye Belediyesi’ne bağışlandığı belirlendi.

ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı’na gönderdi.

Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı öğrenildi.

Elde edilecek DNA bulgularının, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı belirtildi.

