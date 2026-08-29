Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı
dalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bugün 5'inci dalga operasyon düzenlendiğini ve 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın, Doku'nun akıbetinin aydınlatılması ve delillere müdahale iddialarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu: "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz.
Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi gözaltına alındı."
PTS VE İLETİŞİM KAYITLARINDA YENİ BULGULAR
Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemlere dair de dikkat çekici tespitler yapıldı.
Ayrıca su altı arama çalışmalarına ilişkin de önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
DALGIÇ DEFTERİ İLE ARAMA TUTANAKLARI UYUŞMADI
Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtların, resmî arama tutanaklarıyla uyuşmadığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.