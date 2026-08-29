Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu: "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz.