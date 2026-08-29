Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı

dalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada bugün 5'inci dalga operasyon düzenlendiğini ve 10 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5'inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 2

Açıklamaya göre soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın, Doku'nun akıbetinin aydınlatılması ve delillere müdahale iddialarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 3

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu: "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 4

Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi gözaltına alındı."

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 5

PTS VE İLETİŞİM KAYITLARINDA YENİ BULGULAR

Soruşturmada, Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemlere dair de dikkat çekici tespitler yapıldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 6

Ayrıca su altı arama çalışmalarına ilişkin de önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 7

DALGIÇ DEFTERİ İLE ARAMA TUTANAKLARI UYUŞMADI

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtların, resmî arama tutanaklarıyla uyuşmadığı tespit edildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon: 10 kişi daha gözaltına alındı - Resim: 8

Soruşturma kapsamında ayrıca Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

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Gülistan Doku