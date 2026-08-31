Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonu! Balık adam tutuklandı

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 5'inci dalga operasyonunda yeni bir tutuklama kararı çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyonu! Balık adam tutuklandı
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Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Başsavcılık adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkındaki karara itiraz etti.

BALIK ADAM TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ İÇİN İTİRAZ YAPILDI

Soruşturmanın son operasyonel aşamasında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yargı sürecinde şu gelişmeler kaydedildi:

Tutuklama Kararı: Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebi doğrultusunda cezaevine sevk edildi.
Adli Kontrole İtiraz: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin şüpheliler Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verdiği adli kontrol kararlarına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

13 Nisan'da 7 ilde eş zamanlı başlatılan ilk dalga operasyonunda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası eski polis Engin Yücer, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile Gökhan Ertok, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Ardından gelen operasyon dalgalarıyla birlikte dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 28'e ulaşmıştı; son tutuklamayla birlikte soruşturma derinleşmeye devam ediyor.

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