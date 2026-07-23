Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da dev operasyon!

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma dâhilinde bu sabah Ankara’da 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da dev operasyon!
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında; tutuklu şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki 2 şüpheliye yönelik olarak bu sabah saatlerinde Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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