Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da dev operasyon!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında; tutuklu şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki 2 şüpheliye yönelik olarak bu sabah saatlerinde Ankara’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.