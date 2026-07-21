Gülistan Doku soruşturmasında dev operasyon! 5 İlde 15 gözaltı

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla sabahın erken saatlerinde düğmeye basıldı. 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında doktorlar, kamu görevlileri, iş insanları ve eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

Soruşturma dosyası kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen detaylı incelemeler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler adreslerinde yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişinin meslek ve kimlik bilgileri şu şekilde açıklandı:

3 doktor

1 hemşire

1 bilgi işlem görevlisi

5 veri giriş personeli

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel

Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi

1 iş insanı

2 güvenlik korucusu

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

ABD'DEKİ FİRARİ ŞÜPHELİ UMUT ALTAŞ İÇİN KRİTİK GÜN

Öte yandan dev soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve ABD’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşanıyor. Firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD’deki göçmenlik davasının ikinci duruşmasının bugün görüleceği öğrenildi.