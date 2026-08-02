Gülistan Doku soruşturmasında dev operasyon tamamlandı! 12 tutuklama

Operasyon kapsamında toplam 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı

Kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanması amacıyla Erzurum Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk süreçleri adım adım tamamlandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi:

29 Temmuz: Adliyeye sevk edilen ilk 8 şüpheliden 1'i savcılıkça serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama ve adli kontrol talepleri doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği 4 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

30 Temmuz: Adliyeye çıkarılan 6 kişiden 5'i Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

31 Temmuz: Adliyeye getirilen son 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dönemin Asayiş Şube Müdürü de tutuklananlar arasında

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ertuğrul Aslan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son yaşanan gelişmeler ve tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 28’e yükseldi.