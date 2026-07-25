Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade! 'Tuncay Sonel'e valilikte elden yüz binlerce lira verdim'

Ertok'un polis memuru olması sebebiyle kendisine güvendiklerini belirten Aca, "Bizim de böyle bir personele ihtiyacımız olduğu için iş başvurusunu kabul ettik. Gökhan Ertok isimli şahsı genelde sosyal medya işlerinde kullandım. Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli ilinin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık. Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir, çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı"ifadelerini kaydetti.