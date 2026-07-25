Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken ifade! 'Tuncay Sonel'e valilikte elden yüz binlerce lira verdim'
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan ACA Bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın savcılık ifadelerine ulaşıldı.
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında dün tutuklanarak cezaevine gönderilen bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca'nın savcılık sorgusundaki detaylar belli oldu.
Soruşturma dosyasında adı geçen ve Tunceli Valiliği tanıtım işlerinde görevlendirilen Gökhan Ertok ile olan bağına değinen Aca, Ertok'un ailesini geçindirebilmek için ek iş yapmak amacıyla kendisine başvurduğunu belirtti.
Şirketin sosyal medya faaliyetleri için Ertok ile anlaştıklarını belirten Aca, ortada dolaşan bir sim kartın kendi şirketi üzerinden işlem görmesiyle ilgili suçlamaları reddetti.
Ertok'un polis memuru olması sebebiyle kendisine güvendiklerini belirten Aca, "Bizim de böyle bir personele ihtiyacımız olduğu için iş başvurusunu kabul ettik. Gökhan Ertok isimli şahsı genelde sosyal medya işlerinde kullandım. Gökhan Ertok, Tuncay Sonel'in işleri olarak Tunceli Valiliği sosyal medyası ve Tunceli ilinin tanıtım işlerinde görevliydi. Kendisi de polis memuru olduğu için güvendik işe aldık. Benim bu sim kartın gönderilmesi ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Tuncay Sonel ve Gökhan Ertok arasında paslaşmışlar. Sim karta hangi işlemler yapıldığı konusunda bilgim yoktur. Hatta benim bilgim dışında benim şirketime gitmiştir, çünkü şirket anahtarının bir tanesi Gökhan Ertok'taydı"ifadelerini kaydetti.
Sorguda, şüpheli Aca'ya Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir caddeye neden "Mehmet ACA" isminin verildiği de soruldu. Soruşturma kapsamında kendisi gibi tutuklanan dönemin valisi Tunay Sonel ile arasında geçen para alışverişini detaylandıran Aca, Erzurum'dan Tunceli'ye giderek valilik makamında elden yüklü miktarda ödemeler yaptığını beyan etti.
Öğrencilerin Afyon iline yapılacak gezisi için özel uçak kiralandığını ve bu bedeli de kendisinin karşıladığını söyleyen Aca "2018 yılında Tuncay Sonel beni arayarak, öksüz ve yetim çocukların eğitimlerinin karşılanması için beni arayarak para yardımı istedi. Ben de Erzurum'dan Tunceli'ye gelerek Tunceli valilik makamında elden tam miktarını hatırlamamakla beraber yaklaşık 400-500 bin Türk Lirası civarı yardımda bulunmam hasebiyle Atatürk Mahallesi'nde bir caddeye benim adım verildi. Hatta sonrasında da Afyon iline öğrencilerin gezi amacıyla da yardım talebinde bulunuldu. Öğrencilerin özel uçak bedeli olan yaklaşık 300 bin Türk Lirası'nı yine Tuncay Sonel'e Tunceli valilik makamında elden verdim. Bu parayı da 2017 ya da 2018 yılında vermiştim" dedi.
Soruşturmanın odağındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Dosyaya giren HTS kayıtlarına göre, Doku'nun kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020 günü saat 20.27'de Aca ile Sonel arasında 112 saniyelik bir telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.
Savcılık, Aca'ya bu kritik görüşmenin içeriğini ve Gülistan Doku olayıyla bir bağlantısı olup olmadığını sordu.
Aca, görüşmenin rutin işleyişle ilgili olduğunu savunarak şu yanıtı verdi: "04.01.2020 günü Tuncay Sonel ile aramızda geçen 112 saniyelik görüşmenin içeriğini tam olarak hatırlamamakla beraber genelde Tuncay Sonel yaptığı çalışmaların Ankara'daki üst düzey insanlara aktarmamı isterdi. Bu görüşme de bunlardan bir tanesidir muhtemelen. Gülistan Doku ile ilgili olmadığına kesin eminim"