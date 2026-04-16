Gülistan Doku soruşturmasında eski polis tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden dördü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan eski polis memuru Gökhan Ertok, "delilleri karartma" sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce polislik mesleğinden ihraç edilen Gökhan Ertok’un, Gülistan Doku'ya ait SIM karttaki dijital verileri sildiği iddia ediliyor. Soruşturmanın bu safhasında, dosyadaki en önemli delillerden biri olan telefon kayıtlarına müdahale edilmesi tutuklama gerekçeleri arasında öne çıktı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüphelinin durumu ve soruşturmanın genel seyri şu şekildedir:

Sorgusu Devam Edenler: Erdoğan E., Savaş G. ve Süleyman Ö.'nün savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Gözaltı Süreci: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 13 şüpheliye yönelik tahkikat çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen hukuki süreçte, dijital verilerin manipülasyonu ve olası ihmallere odaklanılarak dosyanın aydınlatılması hedefleniyor.