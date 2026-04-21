Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: "Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem''

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bir süredir gözaltında tutulan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerini tamamlayarak adliyeye sevk edildi. Yeniden hız kazanan adli süreç doğrultusunda Erzurum Adliyesi'ne getirilen Sonel, dosya kapsamında delil karartmakla suçlanıyor.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI: "BEN DEVLETİN VALİSİYİM"

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; 17 Nisan 2026 günü Elazığ'da gözaltına alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirilen Sonel'in, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri ek süre ile beraber 3 gün sürdü. Emniyette 3 gün kalan Sonel, ifade vermeyi reddederek "Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. Polisteki sorgu aşamasının ifade verilmeden tamamlanmasının ardından Tuncay Sonel, sabah saatlerinde savcılık sorgusu için Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya kapsamında son dönemde önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturmanın cinayet şüphesiyle genişletilmesi üzerine 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve toplam 11 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında, olay döneminde Tunceli Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma polisi Ş.E.'nin de bulunduğu belirtildi. Bu tutuklamaların ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Tuncay Sonel, Elazığ'da bulunduğu sırada Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolduğu dönemde idari amir konumunda olan Tuncay Sonel'in hukuki süreci, görev yaptığı döneme ilişkin mevzuat kuralları çerçevesinde ilerliyor. 13 Haziran 2017 ile 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli'de görev yapan eski vali hakkındaki adli soruşturma, ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Sonel'in savcılık aşamasındaki ifade ve yargı süreci devam ediyor.