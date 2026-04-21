Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dosyanın firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

MEKSİKA ÜZERİNDEN AMERİKA'YA KAÇTI

Soruşturma birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, şüpheli Umut Altaş'ın izine yurt dışında rastlandı. Yapılan değerlendirmelere göre Altaş'ın, 2022 yılı içerisinde Türkiye'den ayrılarak Meksika'ya gittiği düşünülüyor.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kayboldu ve o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamadı. Uzun süren arama çalışmaları ve bekleyişin ardından, yakın zamanda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yeniden açmasıyla soruşturma ivme kazandı.

Derinleştirilen adli soruşturma sürecinde, aralarında olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli operasyonlarla gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.