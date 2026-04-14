Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı: Bir şüpheli için kırmızı bülten bekleniyor

Gülistan Doku soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri sona erdi. Soruşturma sürecinde dosyanın 14. şüphelisi konumundaki Umut Altaş hakkında da yeni bir hukuki adım atıldı. Başsavcılık, dosyadaki diğer şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün yakın arkadaşı olduğu belirtilen Altaş hakkında yakalama kararı çıkardı.

KIRMIZI BÜLTEN GÜNDEMDE

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Umut Altaş'ın Mayıs 2022’den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunduğu ve o tarihten itibaren Türkiye’ye dönmediği tespit edildi. Ayrıca şüphelinin annesinin de görüşmeler yapmak amacıyla ABD’ye gittiği bilgisine ulaşıldı. Başsavcılığın, yürütülen yasal işlemler kapsamında Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarması bekleniyor.

Soruşturma dosyasında yer alan ve daha önce basına yansıyan bilgilere göre, 27 Ocak 2022 tarihinde dosyaya soruşturmanın seyrini etkileyen gizli bir not girdi. Şüpheli Umut Altaş’ın, bu gizli notun dosyaya girmesinden birkaç ay sonra yurt dışına çıkış yapması ve ardından bir daha Türkiye’ye geri dönmemesi, soruşturma kapsamında değerlendirilen temel unsurlar arasında bulunuyor.

Gülistan Doku tunceli
