Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Ankara'ya gönderildiler



Tuncay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi): "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.

Çağdaş Özdemir (Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi): Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınarak "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı.

Zeinal Abarakov (Eski erkek arkadaş), Engin Yücer (Babası), Cemile Yücer (Annesi), Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Gökhan Ertok (İhraç polis) ve Şükrü Eroğlu (Makam koruması): "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandılar.

Ferhat Güven: Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umut Altaş: Dosyanın firari şüphelisi olarak ABD'de bulunduğu tespit edilen isim için kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 tutuklu şüpheli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ile bağlantılı olarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Üniversitenin kamera sorumluları ile hastane bilgi işlem görevlilerinin de aralarında olduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.