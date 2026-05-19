Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Ankara'ya gönderildiler
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini tamamen değiştiren çok kritik bir gelişme yaşandı.
Kayıp dosyası olarak açılan ancak cinayet soruşturmasına dönen dava kapsamında, tutuklu bulunan dönemin valisi Tuncay Sonel’in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara’ya gönderildi.
RAFTAN İNDİRİLEN DOSYADA 700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Özel ekip, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını topladı. 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait ek 700 saatlik yeni görüntü dosyaya girdi. Saniye saniye izlenen görüntülerde, Gülistan'ın kaybolmadan önce eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiği ve oradan çıkıp öğretmenine gittiği anlar netleştirildi. Gelişmeler üzerine teknik takip (HTS, PTS) derinleştirilerek operasyon düğmesine basıldı.
VALİNİN OĞLU DAHİL ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA VE KIRMIZI BÜLTEN
Nisan ayında düzenlenen üç ayrı dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, davanın seyri kasten öldürme ve delil karartma suçlamalarıyla tutuklamalara sahne oldu. Mahkemece verilen kararlar ve suçlamalar şu şekildedir:
Mustafa Türkay Sonel (Vali Tuncay Sonel’in oğlu) ve Erdoğan Elaldı (Dönemin İl Özel İdaresi çalışanı): Yapılan daraltılmış baz çalışmaları neticesinde Gülistan Doku ile son teması kurdukları tespit edilerek "Kasten öldürme" suçundan tutuklandılar.
Tuncay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi): "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı.
Çağdaş Özdemir (Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi): Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınarak "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı.
Zeinal Abarakov (Eski erkek arkadaş), Engin Yücer (Babası), Cemile Yücer (Annesi), Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Gökhan Ertok (İhraç polis) ve Şükrü Eroğlu (Makam koruması): "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan tutuklandılar.
Ferhat Güven: Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Umut Altaş: Dosyanın firari şüphelisi olarak ABD'de bulunduğu tespit edilen isim için kırmızı bülten çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 tutuklu şüpheli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ile bağlantılı olarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Üniversitenin kamera sorumluları ile hastane bilgi işlem görevlilerinin de aralarında olduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KIZILÖTESİ SİNYALLERLE ARAMA VE 5 ARAÇTA KRİMİNAL İNCELEME
Gülistan Doku'nun cansız bedenini bulabilmek için Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının talimatıyla bölgeye son teknoloji cihazlarla donatılmış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. JASAT timleriyle birlikte oluşturulan 30 kişilik özel ekip, belirlenen şüpheli alanlarda yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama faaliyeti yürütüyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller vasıtasıyla yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek arama çalışmaları derinleştiriliyor.
Soruşturmanın en sıcak gelişmesinde ise tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in görev dönemine ait 3 makam aracı ile İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç çekicilerle Ankara’daki kriminal laboratuvara taşındı. Laboratuvarda araçlar üzerinde DNA örnekleri, biyolojik izler, lif, temas kalıntıları ve olası kimyasal temizleme işlemlerine dair izler araştırılacak. Elde edilecek olası DNA bulguları, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.