Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifadeler ortaya çıktı! Eski jandarma komutanı ve eşi tutuklandı

"GÜLİSTAN DOKU'YU ARABAMIZA ALMADIK"

Ali Kahraman, suçlamayı kesin bir dille reddetti. Kahraman, eşinin Handan Sonel'i kendilerini Tunceli'de ağırladığı için teşekkür etmek ve kentten ayrıldıklarını bildirmek amacıyla aradığını öne sürdü.

Eski jandarma komutan yardımcısı ifadesinde, eşi ve kızlarıyla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittiklerini belirterek şu savunmayı yaptı: "Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız."

Burçin Hızlı Kahraman da aynı şekilde Gülistan Doku'yu görmediklerini savundu. Hızlı Kahraman, 12.27'deki aramanın Handan Sonel'e teşekkür amacıyla yapıldığını ileri sürerek köprü üzerinde herhangi bir kişiyi görmediklerini, durmadıklarını ve yola devam ettiklerini anlattı.