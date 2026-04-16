Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in avukatlarından açıklama: "Örtbas ediliyor algısı tamamen asılsızdır!"

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni adımlar atıldı.

Cinayet şüphesi üzerine 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Mustafa Türkay Sonel'in avukatları Merve Güldür ve Haydar Can Ünlü, Tunceli'ye giderek müvekkilleriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Soruşturma dosyası ve süreç hakkında bilgi alan avukatlar, görüşmenin ardından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

"AİLEYE İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR!"

Soruşturma sürecinde aileye yönelik bir "itibar suikastı" yürütüldüğünü savunan Avukat Merve Güldür, olayın aydınlatılmasının kendilerinin de en büyük isteği olduğunu vurguladı. Müvekkili Mustafa Türkay Sonel'in ilk tepkisini aktaran Güldür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Sözlerimize öncelikle acılı aileye sabır dileyerek başlamak istiyoruz. Süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Aynı sizlerin gayesinin olayın aydınlanması olduğu gibi, bizim de en büyük isteğimiz bu olayın bir an evvel aydınlanmasıdır. Bugün Tunceli'ye geldik ve gözaltında bulunan müvekkilimiz Türkay Bey ile görüştük. Müvekkilimiz, üzerine atılı iddialar ve isnat edilen suçlar nedeniyle derin bir üzüntü ve şaşkınlık içerisindedir. Kendisi masumiyetinin ancak bu şekilde ortaya konulacağına inanarak tüm delillerin titizlikle incelenmesini, olduğu varsayılan görüntülerin tek tek tespit edilmesini bizzat talep etmekte ve adalete güvendiğini açıkça beyan etmektedir"

DOSYA ÖRTBAS MI EDİLİYOR?

Mevcut meselenin sosyal mecralar üzerinden yargısız infaz yapılabilecek bir konu olmadığını ve tamamen adli bir olay niteliği taşıdığını belirten Güldür, dijital platformlardaki bilgi akışını eleştirdi. Olayların gizlendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Güldür, sözlerini şöyle sürdürdü:"Olayın bu şekilde dijital platformlara düşmesi sürecin ciddiyetini ve şeffaflığını etkilemektedir. Bugüne kadar oluşturulmaya çalışılan 'olaylar örtbas ediliyor' algısı tamamen asılsızdır. Tarafımızca örtbas edilmesi gereken bir durum olmadığı gibi, bu saldırılarla ilgili yargı yoluna başvurulmuştur. Eleştiri sınırlarını aşan her türlü bilgi kirliliği hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirir, resmi makamlar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz"

Avukat Merve Güldür'ün açıklamalarının ardından söz alan Avukat Haydar Can Ünlü ise bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kamuoyuna bir çağrıda bulundu. Yürütülen hukuki sürecin hassasiyetine dikkat çeken Ünlü, "Meslektaşımın da ifade ettiği üzere süreci büyük bir hassasiyetle takip etmekteyiz. Şu aşamada resmi makam ve merciler tarafından aktarılanlar dışındaki bilgi ve belgelere itibar edilmemesi gerekmektedir" dedi.