Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı

Mustafa Türkay Sonel, jandarma ifadesinde Gülistan Doku ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını savundu. Doku’nun ismini yalnızca kaybolma haberlerinden sonra basından duyduğunu belirten Sonel, "Herhangi bir yerde görüşmedim, hiçbir şekilde iletişimim olmadı. Bildiğim kadarıyla arkadaş grubumdan kimse de kendisini tanımazdı" dedi. Kendi iletişim bilgilerinin çocukluğundan beri değişmediğini vurgulayan Sonel, dosyadaki diğer sanıkların kullandığı iddia edilen kayıt dışı hatlar hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

SİLAH VE HOBİ İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Soruşturma dosyasındaki ateşli silah kullanımına yönelik iddialara yanıt veren Sonel, ateşli silahı olmadığını, "Airsoft" sporuyla ilgilendiğini dile getirdi. Bu hobinin detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"Bu sporda kullanılan boncuk atan cihazlara ait faturalar mevcuttur. Telefonumda bu spora dair fotoğraf ve videolar bulunmaktadır. Silah ve mühimmatı internet üzerindeki ilgili sitelerden sipariş verirdik."

Söz konusu iddiaların aksine, kullandığı ekipmanın tamamen spor amaçlı ve faturalı olduğunu belirtti.

SOSYAL ÇEVRE VE ŞÜPHELİ İLİŞKİLERİ

Dosyanın diğer şüphelilerinden Umut Altaş ile olan bağını lise yıllarına dayandıran Sonel, Altaş ile Tunceli'den ayrıldıktan sonra nadiren görüştüğünü, son temaslarının üniversite yıllarında İstanbul'daki ziyaretlerle sınırlı kaldığını ifade etti. Ayrıca, olayla ilişkilendirilen Hanımeli Cafe’ye yalnızca birkaç kez arkadaşlarının talebi üzerine paket servis almak için uğradığını, mekan sahibiyle olan ilişkisinin okul arkadaşlığı seviyesinde olduğunu kaydetti.

TECAVÜZ İDDİALARINA TEPKİ VE EMPATİ VURGUSU

Gizli tanık beyanlarında yer alan tecavüz suçlamalarını "korkunç ve iğrenç" olarak nitelendiren Sonel, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Kendi kız kardeşi üzerinden empati kurduğunu belirten Sonel, ifadesini şu şekilde tamamladı:

"Böyle bir itham ile adımın yan yana gelmesi çok zoruma gidiyor. Umarım gerçekler en kısa zamanda ortaya çıkar. Doku ailesine acıları nedeniyle kızmıyorum, empati yapıyorum."

Soruşturma kapsamında Mustafa Türkay Sonel’in jandarmadaki beyanları, dosyadaki teknik deliller ve diğer sanık ifadeleriyle karşılaştırılmak üzere adli kayıtlara geçirildi. Karar sürecinde dijital veriler ve tanık beyanlarının belirleyici olması bekleniyor.