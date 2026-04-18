Gülistan Doku soruşturmasında son durum: 9 kişi tutuklandı, eski vali başsavcılığa sevk edildi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında adli makamlarca yürütülen işlemler neticesinde 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki 15 şahıstan 14'ünün adli işlemlerini yürütürken, 16. şüpheli konumunda bulunan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner hakkındaki işlemler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Tunceli Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

VALİ KORUMASI, ESKİ POLİSLER VE ZEİNAL ABAKAROV TUTUKLANDI

Tunceli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov, Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer tutuklandı. Tutuklama kararı verilen diğer isimler arasında dönemin Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, vali ve korumasıyla süreç içerisinde irtibatı bulunan ihraç edilmiş eski polis memuru Gökhan Ertok ve vali ile bağlantılı olduğu belirlenen Ferhat Güven yer alıyor. O dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde görev yapan Erdoğan Elaldı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültür, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamera kayıtlarında yer alan ve dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı olan Uğurcan Açıkgöz de adli kontrol uygulanan üçüncü şüpheli oldu.

ESKİ VALİNİN OĞLU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemleri Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmeye devam eden dönemin valisinin oğlu şüpheli Mustafa Türkay Sonel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dönemin Başhekimi şüpheli Çağatay Özdemir’in ise 20 Nisan 2026 tarihinde başsavcılığa sevk edilmesi planlanıyor. Soruşturmanın firari şüphelisi olan Umut Altaş hakkında ise Kırmızı Bülten çıkarma işlemleri devam ediyor.

ESKİ VALİ TUNCAY SONER ERZURUM'DA SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Ana dosyadan ayrı olarak işlemleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 16. şüphelisi dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, başsavcılığa sevk edildi. Tuncay Soner ile ilgili hukuki süreç Erzurum'da sürdürülüyor.