Gülistan Doku soruşturmasında Umut Alaş için kırmızı bülten talebi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu geniş bir ağa yönelik operasyonlarla derinleşti. "Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "suç delillerini yok etme" suçlamalarıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan İsimler: Mustafa Türkay Sonel (Dönemin valisinin oğlu), Zeinal Abakarov (Erkek arkadaş), Cemile Yücer ve Engin Yücer (Abakarov'un ailesi), Şükrü Eroğlu (Koruma polisi) ve Gökhan Ertok (Eski polis).

İdari ve Adli Tedbirler: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alınarak Erzurum’da gözaltına alınırken, dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri sürüyor. ABD'de olduğu saptanan Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı tebliğ edildi.

DİJİTAL VERİLERDE PROFESYONEL MÜDAHALE

Soruşturma dosyasındaki en kritik bulgulardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki hastane kayıtlarına yapılan müdahale oldu. Bilirkişi raporları, 31 Aralık 2019 tarihindeki POLNET giriş kayıtlarının mevcut olmasına rağmen, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerindeki LOG kayıtlarının profesyonel bir yöntemle silindiğini belgeledi. Muayene içeriklerinde saptanan "gebelik ve kalp sesi ölçümü" gibi verilerin kim tarafından yok edildiği, savcılığın teknik inceleme odağında bulunuyor.

GİZLİ TANIK BEYANLARI

"Şubat" kod adlı gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, Pertek ilçesi Koçpınar köyü mezarlığında yer altı görüntüleme cihazlarıyla (YGC) tarama yapıldı. Uzmanlar, toprak yapısında bir cesedin gömülüp sonradan çıkarıldığına işaret eden boşluk ve oksitlenme tespit etti. Yapılan kazıda somut kemik parçalarına ulaşılamasa da topraktaki biyolojik değişimler dosyadaki delil zincirine eklendi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VE SAVUNMALAR

Tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, hakkındaki iddiaları "itibar suikastı" olarak niteleyerek suçlamaları reddetti. Ancak savcılık makamı; olay gecesi şüphelinin telefonunun Doku’nun son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde baz vermesini ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını "kuvvetli suç şüphesi" olarak kabul ederek tutuklama kararını tesis etti.

ADALET BAKANLIĞI VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek kamu vicdanındaki hassasiyete dikkat çekti. Tunceli Adliyesi önünde adaletin tecellisini bekleyen Doku ailesine, Van'da benzer bir trajedi yaşayan Kabaiş ailesi de destek vererek sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Gülistan Doku dosyası, yeni teknik bulgular ve uluslararası yakalama kararlarıyla faili meçhul kapsamından çıkarılarak yargılama aşamasına evriliyor.