Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 1

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu ve o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamıyor.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 2

Kayıp vakasını aydınlatmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 3

18 ŞÜPHELİDEN 8'İ DÜN ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 8'i, adli sürecin devamı için dün Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 4

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık makamındaki ifade işlemleri yaklaşık 21 saat boyunca kesintisiz devam etti.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 5

İfade işlemlerinin ardından 1 şüpheli savcılık kararıyla doğrudan serbest bırakıldı. Geriye kalan 7 şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 6

Hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkındaki karar duruşmada açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 7

Tutuklanmalarına karar verilen 4 şahıs, adliyedeki işlemlerinin bitmesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi! - Resim: 8

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra cezaevine gönderildi.

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Gülistan Doku