Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 21 saatlik sorgunun ardından 4 kişi cezaevine gönderildi!
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu ve o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamıyor.
Kayıp vakasını aydınlatmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
18 ŞÜPHELİDEN 8'İ DÜN ADLİYEYE GETİRİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 8'i, adli sürecin devamı için dün Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık makamındaki ifade işlemleri yaklaşık 21 saat boyunca kesintisiz devam etti.
İfade işlemlerinin ardından 1 şüpheli savcılık kararıyla doğrudan serbest bırakıldı. Geriye kalan 7 şüpheli ise Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkındaki karar duruşmada açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
Tutuklanmalarına karar verilen 4 şahıs, adliyedeki işlemlerinin bitmesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra cezaevine gönderildi.