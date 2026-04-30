Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Aileden DNA örneği alındı!

5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturması yeni boyut kazanıyor. Olayların yaşandığı Tunceli ile yasal mevzuat gereği eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yargılandığı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ortak yürütülen soruşturmada, Erzurum Başsavcılığının talimatı üzerine Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alındı. Elde edilen örnekler, tutuklu bulunan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in otomobilindeki DNA profilleriyle eşleştirilecek.

FİRARİ OĞULDAN TUTUKLU BABAYA TEHDİT: "DÜNYA KAÇ BUCAK GÖRECEKSİNİZ"

Gülistan Doku dosyasında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Yapılan incelemelerde baba Celal Altaş'ın jandarmadaki sorgusunda oğlunun gönderdiği bu tehdit mesajlarından hiç bahsetmediği belirlendi.

Umut Altaş'ın 9 Ocak 2026 tarihinde babası Celal Altaş'a WhatsApp üzerinden şu mesajı gönderdiği ortaya çıktı:"Sen öyle kolay sanıyorsun demi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum. Bırak rol yapmayı sen susturuyordun ya, kim yer bu numaraları, sen herkesi kendin gibi salak görüyorsun, öteceğim her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak"

Oğluyla arasındaki bu yazışmaları kolluk kuvvetlerine bildirmeyen Celal Altaş, jandarmadaki ifadesinde iletişimlerine dair farklı bilgiler verdi. Altaş ifadesinde şu ifadeleri kullandı: "O dönem başka kullandığım numara yoktur. Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan fakat telefonumda ‘Umut Baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar görüşüyorduk, 4-5 aydır da numaraya ulaşılamıyor ve görüşmüyoruz, çünkü Umut'un ABD'de uyuşturucuya bulaştığını düşünüyorum. ABD'deki diğer oğlum Sidar ile sık sık görüşüyorum ama Umut'un durumunu o da bilmiyor ve haber alamıyormuş. Umut Tunceli'de iken de uyuşturucu madde kullanıyormuş. Ben görmedim ama ABD'ye gittikten sonra arkadaşlarından duymuştum"

"MUSTAFA TÜRKAY SİLAHINI ÇIKARARAK BİRİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ"

Soruşturmadaki suçlamaları reddeden Celal Altaş, ifadesinin devamında oğlu Umut ile aralarında geçen eski telefon görüşmelerinin detaylarını aktardı. Altaş kendini şu sözlerle savundu:"Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakim veya yardımım yoktur. Umut konusunda da kendisi ile defalarca ABD'de iken telefonla konuştuğumuzda sordum, bana ‘tanımıyorum, bilgim yok, bir şeye de tanık olmadım' dedi. Fakat yine bir gün yaklaşık yine 3-4 ay evvel oğlum ile telefonla koştuğumuzda ısrarlı bir şekilde bir şeye tanık oldun mu bir şey biliyor musun diye sorduğumda ‘Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum' demişti. Başka bir konuşmada ise ‘Bana para gönderin ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' demişti. Hatta bu konuşma esnasında sinirle telefonu kapattı. Para istemesini uyuşturucu almak için olabilir ama neden tehdit edildiğini anlamadım. Ben de oğlum somut bir şey gördün mü tanık oldun mu diye sorduğumda sadece bunları söylemişti"

Gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün soruşturmanın seyriyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Olayın en yakın tanığına dikkat çeken Gürlek, süreci şu şekilde anlattı:"Umut Altaş olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde de yurt dışına kaçıyor. Soruşturmaya Tunceli Başsavcılığı devam ediyor. Erzurum Başsavcılığımız da vali bey ile ilgili olan süreci takip ediyor. Bununla ilgili süreç devam ediyor"

ESKİ VALİ, ÜST DÜZEY İSİMLER VE ESKİ POLİSLER...

Diyarbakır'da yaşayan Doku ailesi, 21 yaşındaki kızlarından haber alamamaları üzerine 6 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'ye gelerek emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan arama çalışmalarından uzun süre sonuç alınamamasının ardından yeni bilgilere ulaşıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca; "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.