Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Erdoğan Elaldı tutuklandı

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Meslekten ihraç edilen eski polis memuru Gökhan Ertok’un ardından, olay tarihinde İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı Antalya’da gözaltına alındı.

Gülistan Doku ile en son temas kuran kişi olduğu belirlenen Erdoğan Elaldı, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Elaldı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADEDE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Öte yandan Gökhan Ertok’un savcılıktaki ifadesi de soruşturmada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü.

Ertok ayrıca, Tuncay Sonel’in Gülistan’ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.