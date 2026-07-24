Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Eski valinin eşi dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin getirilişi sırasında adliye önünde gergin anlar yaşandı. Bir aile yakını, şüphelilere yönelerek ‘Katil' diye bağırdı ve saldırmak istedi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahsı tutarak fiziki bir teması önledi ve ortamı sakinleştirdi.