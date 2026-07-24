Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Eski valinin eşi dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi
Tunceli'de dört yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca bugün adliyeye sevk edildi.
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına götürüldü.
Şüphelilerin getirilişi sırasında adliye önünde gergin anlar yaşandı. Bir aile yakını, şüphelilere yönelerek ‘Katil' diye bağırdı ve saldırmak istedi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şahsı tutarak fiziki bir teması önledi ve ortamı sakinleştirdi.
İKİNCİ DALGADA GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI
Soruşturmanın ikinci dalga operasyonlarında ilk etapta 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonla 2 kişi daha yakalandı ve bu dalgadaki toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan bu 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
BİR GÜVENLİK KORUCUSU DAHA TUTUKLANDI
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı operasyonda gözaltına alınan ve hafriyat işiyle uğraştığı belirtilen O.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gerçekleşen bu tutuklamayla birlikte, dosyada tutuklu bulunan şüpheli sayısı 13'e ulaştı.
NE OLMUŞTU?
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu ve o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamıyor.
Uzun süredir devam eden soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Dosya kapsamındaki soruşturma Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından derinleştirilerek sürdürülüyor.