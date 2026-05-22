Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmelere göre, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş, 2022 yılında ilk olarak Meksika'ya gitti. Altaş, buradan yasa dışı yolları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giriş yaptı. Bu gelişmenin tespit edilmesi üzerine Türkiye'deki soruşturma makamları kırmızı bülten sürecini resmen devreye aldı.
Şüphelinin izinin bulunmasının ardından Türk makamları, Interpol ve ABD'li kurumlarla temaslarını sıklaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, şüphelinin geçici tutuklanması ve iade sürecinin başlatılması amacıyla başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili uluslararası birimlere resmi bildirimlerde bulundu.
Kurulan bu yakın temasların ardından süreç hız kazandı ve hakkında kırmızı bülten bulunan Altaş, ABD güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
GÜLİSTAN DOKU'YA NE OLMUŞTU?
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kayboldu. O tarihten bu yana genç kadından hiçbir haber alınamadı. Yürütülen soruşturma kapsamında baş şüpheliler arasında yer alan Umut Altaş'ın firar etmesi üzerine dosya uluslararası boyuta taşınmıştı.
Şüphelinin ABD'deki hukuki statüsü, hakkında verilecek olası geçici tutuklama kararı ve Türkiye'nin resmi iade talebine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.