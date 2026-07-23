Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelendi

Konuya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında dosyada temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül bir analizle değerlendirilme işlemlerinin titizlikle sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."