Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tuncay Sonel'in dijital materyalleri incelendi
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinin teknik incelemesi tamamlandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni ve sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, dosya çerçevesinde tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dijital materyalleri detaylı bir teknik incelemeye tabi tutuldu.
Söz konusu incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki dijital yazışmalar mercek altına alındı.
Elde edilen veriler; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.
ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerden elde edilen somut veriler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli E.E. ve S.K., bu sabah Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki adli işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen güvenlik korucusu F.Ö. ile iş insanı O.Y'nin ise ifade verme işlemleri devam ediyor.
Konuya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında dosyada temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül bir analizle değerlendirilme işlemlerinin titizlikle sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyet birimlerine kayıp başvurusunda bulunmuştu. O dönem başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilememişti.
Daha sonra ulaşılan yeni bilgiler ve belgeler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca genişletilen soruşturma; "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçları kapsamında yürütüldü. Bu süreçte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın ilerleyen safhalarında gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı:
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu.
Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerden Uğurcan A., Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer yandan, dosya kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yakalanarak gözaltına alınmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.