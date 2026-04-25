Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tunceli'de 2 hastane görevlisi gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku olayına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen güncel çalışmalar kapsamında, Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem bölümünde görevli B.Y. ve Y.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YENİ BULGULARLA DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamamaları üzerine 6 Ocak 2020'de Tunceli'ye gelerek emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başlatılan arama çalışmalarından uzun süre sonuç elde edilemezken, ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı genişletti.

Başsavcılık; soruşturmayı "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçları kapsamında yürütüyor.

Yürütülen bu kapsamlı soruşturmada daha önce 15 şüpheli gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan 12 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu yer alıyor. Dosya kapsamında ayrıca Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer de tutuklandı.

HASTANE KAYITLARI VE SİM KART VERİLERİ SİLİNMİŞ

Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Operasyonlar kapsamında ayrıca eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven de cezaevine gönderildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturmada gözaltına alınan isimlerden Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu personelleri Savaş G. ve Süleyman Ö., haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.