Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin 6 yıl sonra yeniden açılan dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği dönem Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağrıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Delen'in ifade işlemleri başlatıldı. Soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenen Delen’in, olayın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin uzun süredir tartışılan ihmal iddialarına açıklık getirebileceği değerlendiriliyor.

Başsavcılığın, ifade sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni değerlendirmeler yapabileceği, ihmale ilişkin bir tespit ortaya çıkması halinde Delen’in dosyaya şüpheli olarak dahil edilebileceği belirtiliyor.

6 YIL SONRA YENİDEN AÇILAN DOSYA

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirdi. Başsavcı Cansu’nun talimatıyla, "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları toplandı.

Çalışmalar kapsamında 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ve güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü dosyaya eklendi. Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenen yeni görüntülerde; Doku'nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiği, kafeden ne zaman çıkıp öğretmenine gittiği tespit edildi.

Görüntü incelemelerinin yanı sıra dosyaya yeni şüpheliler eklenerek HTS ve PTS çalışmaları da yapıldı. Bu verilerin toplanmasının ardından kayıp dosyası bir "cinayet" soruşturmasına evrildi. 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde peş peşe düzenlenen operasyonlarla cinayet şüphesiyle 17 kişi gözaltına alındı. Dosyada şüpheli konumunda bulunan ve ABD'de olduğu tespit edilen Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

ESKİ VALİ VE OĞLU DAHİL 12 KİŞİ CEZAEVİNDE

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen o dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile Tuncay Sonel’in o dönemki yakın koruması Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan cezaevine gönderildi. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle “Yağma” suçundan tutuklandı.