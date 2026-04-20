Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama: Eski başhekim cezaevinde

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen soruşturma kapsamında, jandarmadaki işlemleri tamamlanan Çağdaş Özdemir, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Özdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince; "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANE KAYITLARINA MÜDAHALE

Soruşturma dosyasındaki teknik verilere göre, Gülistan Doku’nun kaybolmadan kısa bir süre önce, 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığına dair kayıtların dijital sistemden silindiği saptandı. Bu iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde de idari bir soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi. Tutuklanan Özdemir, söz konusu dönemde hastane başhekimi, ilerleyen süreçte ise İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.

GENİŞLEYEN ŞÜPHELİ AĞI VE ADLİ STATÜLER

Gülistan Doku dosyası kapsamında; "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı Özdemir ile birlikte yükseldi.

Tutuklananlar: Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Şükrü Eroğlu ve Çağdaş Özdemir.

İfade Süreci: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Adli Kontrol: Uğurcan A., Savaş G. ve Süleyman Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanıyor.

Soruşturma, dijital delillerin karartılması ve kurumsal ihmaller ekseninde derinleştirilerek sürdürülüyor.