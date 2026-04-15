Gülistan Doku'nun ablası konuştu: ''Cinayeti Altaş ailesinden öğrendim"

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetini belirlemek amacıyla yürütülen soruşturma, cinayet şüphesiyle yedi farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişletildi. Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Tunceli'deki sorgu işlemleri devam ederken, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin cinayete kurban gittiğine ve soruşturmadaki delillerin rüşvet karşılığında karartıldığına dair belgeli bilgilere ulaştıklarını bildirdi.

"DAHA OTURMADAN BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİLER"

Umut Altaş'ın arkasında bıraktığı bir notta Gülistan Doku'nun faili olarak Mustafa Türkay Sonel'in adının geçtiğini aktaran Aygül Doku, bu gelişme üzerine aileyi araştırmaya başladıklarını dile getirdi. Ailenin anne ve babasının Nurşen ve Celal Altaş olduğunu öğrenmelerinin ardından yüz yüze görüşmeye gittiklerini belirten Doku, yaşadıkları şüpheleri şu sözlerle anlattı:

"O nottan sonra biz ‘Altaş ailesi niye bunu söylüyor' dedik. Umut Altaş bizi arıyor, biz aileyi araştırıyoruz. Annesi Nurşen Altaş ile babası Celal Altaş'mış. Aileyle görüşmeye gittik. Biz daha oturmadan bize ‘Allah rahmet eylesin' dediler. Orada kuşkulandık. Bugüne kadar kimse Adalet Bakanı, savcı bile bize böyle bir şey söylemedi. Bunlar bir şey biliyor dedik. ‘Siz bize neden başınız sağ olsun diyorsunuz? Bir şey mi biliyorsunuz' dedik. Ses kayıtları var. Belgesiz hiçbir bilgi paylaşmam"

"OĞLUMUZUN BAŞINI YAKTI"

Görüşme sırasında Altaş ailesinin kendilerine "Biz oğlumuzu çok uyardık" dediğini aktaran Aygül Doku, konuşmanın detaylarını şöyle aktardı:

"Çocuk (Mustafa Türkay Sonel) tekin biri değildir, bununla uğraşma. Benim çocuğum onunla arkadaş oldu. Benim çocuğumun başını yaktı' dedi. ‘Başını yaktı' deyince biz de ‘Siz niye oğlunuz için başını yaktı diyorsunuz' dedik. Sonra araştırınca oğlu Amerika'ya kaçmış. ‘Amerika'ya kaçtığına göre sizin oğlunuz Gülistan'ı öldürdü' dedik. ‘Hayır kesinlikle, alın Umut'un telefonu. Bizim oğlumuz Gülistan'ı öldürmedi' dedi. Umut'un telefonunu bize verdiler. Ben Umut'la bizzat görüştüm. Bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü artık bu dosya çok kritik bir aşamada."

Kardeşinin Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğü bilgisini Altaş ailesinden edindiğini tekrarlayan Doku, "Şu anda Altaşlar gözaltında, Umut da Amerika'ya kaçmış" dedi.

"GÜLİSTAN O GÜN ÖLMEDİ" DİYEN İHRAÇ POLİS GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan ihraç polis memuru Gökhan Ertok hakkında da konuşan Aygül Doku, delillerin karartılmasına yönelik somut iddialarda bulundu. Ertok'un aylar önce kendilerine ulaştığını belirten Doku, polis tutanaklarıyla çelişen itirafı şu ifadelerle açıkladı:

"Gökhan şu an gözaltında. Gülistan'ın bütün bilgilerini sildi. Dosyada gizlilik kararı vardı diye size söylemiyorduk. 6-7 ay önce Gökhan bize ulaştı. Elimizde belgeleri var. Ben hangisine üzüleyim? Gökhan bize kardeşimin 'delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldım' dedi. Gülistan'ın delillerini silmenin fiyatı 10 bin dolar. ‘10 bin dolarla Gülistan'ın kayıtlarını sildirdiler' dedi. Gökhan bize ‘Gülistan o gün öldürülmedi. Gülistan'ın o gün görüntüsü bende var. O kaydı bizzat ben sildim' dedi. Yani emniyet 5 Ocak'ta tutanak tutmuştu ya ‘5 Ocak saat 11.00'de köprüden atladı' diye. Gülistan Gökhan'ın deyişiyle saat 7'ye kadar zaten yaşıyormuş. ‘O görüntüyü de bizzat ben sildim' dedi"