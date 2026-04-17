Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle ilgili bakanlık soruşturma başlattı

Tunceli’de 2020’de kaybolan Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hastane kayıtlarının silindiğinin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi, soruşturma başlatıldı.

Yayınlanma:

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Gülistan Doku’ya ait hastane kayıtlarının silindiğine yönelik iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli Devlet Hastanesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 31 Aralık günü saat 09.09’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığına dair verilerin bulunduğu, ancak aynı güne ait tüm sistem log kayıtlarının silindiği tespit edildi.

Hastanenin veri tabanını inceleyen bilişim firmasının savcılığa sunduğu raporda, “Sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Gülistan Doku hastane
