Gülistan Doku’nun hesabına kim girdi? Soruşturmada dikkat çeken Instagram detayı!

05.01.2020 günü gizli tanık Şubat'ın beyanında geçen "Cesedin gömüldüğü sırada Şükrü Eroğlu ve o dönem Tunceli Pertek'te ismini bilmediğim bir korucu birliktelermiş..." şeklindeki ifadesi ile tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun daraltılmış baz raporuna göre saat 22.20 ile 06.01.2020 günü saat 07.35 arasında telefonunun kapandığı veya kapatıldığının tespit edilmesi, şüpheli Fatih Özmen hakkındaki yukarıda izah edilen hususlarla birlikte değerlendirildi. Bu veriler ışığında gizli tanık Şubat'ın beyanında geçen Pertekli korucubaşının şüpheli Fatih Özmen olduğu anlaşıldı.

Raporda son olarak, tüm bu veriler ışığında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Fatih Özmen'in eşi, oğlu ve 2 kızı hakkında 29.08.2026 tarihinde saat 05.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon yapılmasının planlandığı aktarıldı.